Lodi avanti tutta . Strada spianata dopo il successo sul Valongo (3-1)

L’Amatori Lodi continua a sognare i quarti di finale di WSE Champions League. Nella quinta giornata della fase a gironi della competizione europea i giallorossi hanno superato tra le mure di casa i portoghesi del Valongo per 3-1, dando così continuità alla storica vittoria contro l’Oliveirense. La squadra di mister Bresciani ha controllato la gara fin dai primi minuti chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Najera. Nella ripresa è arrivato il pareggio degli ospiti, ma l’Amatori non si è disunita è ha conquistato il match con i gol di Nadini e Fantozzi. A fine partita il capitano giallorosso Valentin Grimalt: "Voglio ringraziare davvero il nostro pubblico, che ci ha sostenuto fino alla fine aiutandoci ad ottenere questi tre punti fondamentali".

Lodi sale così al secondo posto nel girone e a fine mese basterà un punto con i francesi del St.Omer per tornare tra le migliori otto squadre d’Europa. "Sarà una sfida da non sottovalutare. In questo periodo abbiamo dimostrato di poter battere squadre molto forti come Sarzana e i due club portoghesi. Anche coi francesi servirà una grande prova", ha spiegato Grimalt. Ma ora testa di nuovo alla Serie A1: domenica alle 18 i giallorossi faranno visita al Montebello.

Alessandro Stella