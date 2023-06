Lite tra italiani e indiani a Borgo San Giacomo, due feriti con armi bianche

Avrebbe potuto tasformarsi in una tragedia una lite tra italiani e indiani avvenuta nella serata di mercoledì a Borgo San Giacomo. Una banale discussione, difatti, si è trasformata in un fatto di sangue. I due italiani si sono allontanati, per poi tornare armati di coltelli. Gli indiani si sono così riparati in oratorio, dove i presenti hanno fatto loro scudo e cacciato i due concittadini.Ma una volta usciti gli indiani sono tornati nel mirino degli italiani. Due di loro sono stati inseguiti e feriti con le armi bianche: non sono gravi, ma sono finiti in ospedale. Indagano i carabinieri. I due italiani sono stati denunciati.