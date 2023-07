Lite su lavori edili degenera Coinvolta la moglie incinta

Una discussione sui lavori eseguiti non perfettamente, secondo il committente, è degenerata in rissa. Coinvolta anche una donna prossima al parto. È successo a Canonica d’Adda, nella Bassa. Sono stati momenti concitati, quelli vissuti martedì sera – poco dopo le 22 – fuori da una pizzeria d’asporto. Un artigiano trentatreenne di origini marocchine si era recato in pizzeria per ritirare la propria cena quando un connazionale di 38 anni, residente vicino al locale, vedendolo arrivare è uscito di casa per fermarlo e discutere con lui. Oggetto del contendere, alcuni lavori eseguiti dal 33enne nell’abitazione del connazionale, eseguiti in malo modo a detta del cliente che a distanza di pochi mesi dall’intervento rivendicava la necessità di un ulteriore lavoro sull’abitazione. "Da lì è nata una discussione sempre più accesa, fino a mettersi le mani addosso", ha raccontato un testimone che ha assistito alla scena. Sono volati pugni e schiaffi finché la situazione non ha rischiato di peggiorare ulteriormente quando il 38enne ha chiamato la moglie incinta che in quel momento si trovava in casa: anche la donna è rimasta coinvolta nella colluttazione. I soccorsi sono arrivati sul posto con due ambulanze per trasportare le tre persone coinvolte in ospedale. Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Treviglio che per loro indagini potranno avvalersi, tra le altre cose, dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. F.D.