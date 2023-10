L’incidente nel Bresciano. Sorpreso dal crollo di un muro vigile del fuoco ancora grave

È in gravi condizioni ma si è risvegliato il vigile del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme che domenica alle 18 è stato travolto da un muro mentre con i colleghi si occupava della bonifica di una stalla fienile, andata a fuoco nella notte, a Borno. L’uomo, un vigile esperto di 43 anni, stava collaborando con i colleghi e si trovava vicino al muro quando ha improvvisamente ceduto, travolgendolo. Fino a poco prima non erano apparsi segni di problemi strutturali, almeno per quella parte del caseggiato che ha subito danni ingentissimi. Il problema più grave è però quello occorso al lavoratore. Quando la struttura gli è finita addosso i suoi colleghi lo hanno liberato, attivando la macchina dei soccorsi, di cui anche loro sono parte attiva e indispensabile. L’elicottero del 118 di Brescia si è immediatamente levato in volo, mentre sul luogo dei fatti sono anche stati mandati altri due mezzi: un’automedica e la Croce Rossa Italiana del Comitato di Palazzolo. Poi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Breno. I medici e gli infermieri dell’eliambulanza hanno stabilizzato il vigile del fuoco, che è stato intubato e poi portato agli Spedali Civili di Brescia. Ha subito ferite da schiacciamento dovute al peso del muro caduto. La prognosi è riservata ma pare che l’uomo, salvo complicanze, non sia in pericolo di vita. In ospedale si sono recati parenti e colleghi. L’uomo ha subito due operazioni servite a stabilizzare i problemi dovuti alle lesioni da schiacciamento. Al momento non è ancora stato stabilito se serviranno altri interventi e quanto dovrà riposare. A circondarlo è l’affetto degli altri vigili del fuoco, del comandante provinciale e di famiglia e amici che stanno facendo il tifo per lui affinché si riprenda in fretta.