L’importo è salito di 7 miliardi

Sette miliardi di euro in più di un anno fa. Il valore complessivo delle tredicesime (40,7 miliardi) è superiore rispetto al 2022 perché il numero di lavoratori dipendenti è cresciuto di 400mila unità. Inoltre anche i salari sono stati ritoccati grazie al rinnovo di alcuni importanti contratti collettivi nazionali: già nel primo semestre dell’anno si è registrato un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre il taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni

lorde annue inferiori a 35mila euro introdotto dal governo Draghi e confermato anche per l’anno prossimo dall’esecutivo

Meloni ha un effetto limitato sulle tredicesime (2%) a condizione che la tredicesima mensilità non superi l’importo di 2.692 euro (3% se la mensilità aggiuntiva è inferiore a 1.923 euro). La parte destinata ai consumi di Natale stimata tra i 7 e 7,5 miliardi sarà assorbita soprattutto dall’acquisto di generi alimentari. A seguire giocattoli, prodotti tecnologici, libri, abbigliamento e calzatura, prodotti per la cura della persona. In ulteriore crescita, rispetto a un anno fa, sono previsti anche gli acquisti sui canali e-commerce e le spese per buoni spesa digitali e abbonamenti alle piattaforme streaming. L.B.