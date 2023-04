L’ex ministro Bindi con il sindaco Gori

L’ex ministro della Sanità e delle politiche per la famiglia e già presidente del Partito democratico, Rosi Bindi, prenderà parte alle celebrazioni del 25 Aprile a Bergamo. Il programma prenderà il via alle 8.45 al Parco delle Rimembranze della Rocca, in Città Alta, con la deposizione delle corone di alloro alle lapidi dei Caduti per la Libertà. Il tradizionale corteo lungo le vie della città prenderà il via alle 10 da piazzale Marconi per approdare alle 11 in piazza Vittorio Veneto. Dal palco, oltre a Rosi Bindi, interverranno il sindaco Giorgio Gori e il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi. Coordina Carlo Salvioni, presidente del Comitato bergamasco antifascista. Seguiranno i canti della Resistenza eseguiti dal coro Pane e Guerra.