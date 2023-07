L’esposizione alle radiazioni killer Causa di cancro subito dopo il fumo

Classificato cancerogeno certo per l’uomo dalla Iarc, il radon è la più importante fonte naturale di esposizione alle radiazioni ionizzanti e costituisce la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo. "Il rischio è addirittura del 25% maggiore nel caso di esposizione di soggetti fumatori, esistendo un effetto sinergico – ricorda Fulgenzio Ferri (a sinistra con Andrea Paladini), direttore SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente di Ats Brescia, impegnata nella prevenzione e nel monitoraggio –. C’è evidenza di rischio di tumore polmonare anche a livelli medio bassi di concentrazione di radon ed è possibile affermare che la relazione dose risposta è lineare, cioè il rischio di cancro ai polmoni aumenta proporzionalmente con l’aumento dell’esposizione al radon. Il vero pericolo sono i prodotti di decadimento, “i figli” anch’essi radioattivi , che si fissano al pulviscolo atmosferico presente in aria , si depositano sulle pareti dell’apparato respiratorio ed irraggiano e danneggiano le cellule dei bronchi e dei polmoni". Sulla base delle precedenti campagne di monitoraggio, in Lombardia le zone alpine, montane e pedemontane sono quelle che presentano livelli più alti di concentrazione di radon, ma il rischio esiste ovunque. "Quanto alle tipologie di costruzioni – prosegue Andrea Paladini - i piani maggiormente interessati sono quelli a diretto contatto con il terreno, quali interrati, seminterrati ma anche i piani terra. Molto dipende infatti dal tipo di separazione delle fondazioni dal terreno, ad esempio la presenza o meno del vespaio areato, e anche dalle condizioni di uso degli stessi ambienti da parte degli abitanti e lavoratori". Per questo la Regione Lombardia ha dato ai Comuni il compito di recepire nei regolamenti edilizi le indicazioni tecniche per l’allontanamento del gas radon nelle abitazioni: l’8 marzo scadeva il termine, ma molti Comuni devono ancora adeguarsi, soprattutto nelle zone di pianura, dove il problema è meno percepito. Come difendersi? La misura più semplice è una corretta aerazione degli ambienti per abbattere i livelli di radon: sul sito di Regione, la pagina dedicata al convegno sul radon dell’11 maggio scorso contiene tutte le informazioni utili per privati e Comuni. F.P.