Leonessa in affanno. La corsa salvezza è tutta in salita

La serie A Elite femminile riprenderà il suo cammino domenica 14 gennaio con la sesta ed ultima giornata della regular season. Alla Leonessa Brescia, matricola assoluta della massima divisione del rugby in rosa, sono bastate cinque partite per farsi un quadro ben chiaro della situazione. Il salto dalla serie A all’Elite è veramente importante e la compagine biancazzurra, pur avendo unito in un’unica formazione le forze di Rovato, Lumezzane, Brescia e Calvisano (che ha conquistato la promozione sul campo), si è trovata ad affrontare un percorso tutto in salita. Capitan Sberna e compagne hanno cercato di trovare il ritmo necessario per far fronte alle nuove sfide, ma le cinque sconfitte fin qui subite hanno fatto capire che la Leonessa dovrà affidarsi alla seconda fase della stagione, quando sarà impegnata nella Poule Salvezza insieme alla terza del girone 1 (il Cus Torino, al quale renderà visita nella gara conclusiva della prima fase per una "prova generale" dei play out) e alle ultime due del girone 2 (Treviso e Capitolina). Un quartetto che condannerà una pericolante alla retrocessione e, in questo senso, tutto lascia ipotizzare un possibile duello tra Leonesse e Capitolina, che chiude l’altro raggruppamento. Un appuntamento della verità al quale le bresciane sono decise a presentarsi pronte a graffiare la salvezza.

Lu.Ma.