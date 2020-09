Prende il via la stagione autunnale di Leolandia. E naturalmente l’avvicinarsi di ottobre porta con sé il tema della magia, quella che acenderà “HalLEOween”. Tra nuovi spettacoli dal vivo, gustosi dolcetti e divertenti scherzetti a mamma e papà, si potrà vivere l’atmosfera della festa più misteriosa e divertente dell’anno insieme ai PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop e tutti gli altri beniamini del mondo dei cartoni animati.

Inaugurazione sabato con due ospiti d’eccezione, amatissimi dai più piccoli: Carolina Benvenga, volto noto della Tv dei bambini, e Topo Tip, il simpatico topolino amico dell’ambiente protagonista dell’omonima serie animata. I due amici saliranno sul palco Minitalia insieme ai padroni di casa Leo e Mia per tre diversi appuntamenti nel corso della giornata al ritmo di baby dance, un progetto che ha conquistato il web con oltre 200 milioni di visualizzazioni YouTube. Ma tutto ottobre sarà caratterizzato da nuovi spettacoli a tema da “La Cerimonia dei Sortilegi”, a “Il Tesoro del Nilo. Serata magica quella del 31 ottobre, quando,, per celebrare Halloween, il parco resterà aperto fino alle 22. Per ogni biglietto a data fissa o libera acquistato, sono previsti due ingressi omaggio.