Bergamo, 20 febbraio 2019 - La primavrea si avvicina e con lei anche l'apertura di Leolandia. Da sabato 16 marzo parte la nuova spettacolare stagione del parco divertimenti di Capriate San Gervasio con diverse sorprese e incredibili promozioni. Prima fra tutte la promozione di primavera che permetterà a coloro che visiteranno il parco entro il 19 aprile per vedere in anteprima le novità, di tornare gratis a maggio (dal 2 al 31 maggio).

Tra le proposte 2019, Il Circo della Foresta, il nuovo esclusivo show dei simpatici Masha e Orso, oltre al ritorno a grande richiesta come ospiti fissi del parco dei personaggi della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir. Grande conferma anche per gli amatissimi PJ Masks - Superpigiamini Gattoboy, Gufetta e Geco e per gli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas su cui fare il giro del parco. A far sognare grandi e piccini ci sarà inoltre lo show, Favola: il musical di Leolandia, vincitore dei Brass Ring Awards, IAAPA a Orlando – Florida per la categoria Best Theatrical Production.

Ma non finisce qui, una grande anticipazione per l’estate sarà un’area in stile beach, con playground asciutto e bagnato e molte sorprese in arrivo per il divertimento di tutta la famiglia. Non mancheranno infine le aree tematiche e le moltissime attrazioni adatte a tutte le età, Leo il simpatico leoncino amico del parco e la graziosa gattina Mia, le avventure tra pirati e cowboy, fate e acrobati, spettacoli e animazioni itineranti e giostre dove scatenarsi su spericolati vascelli pirata, pazzi trenini del west, adrenalinici cannoni e incredibili macchine volanti, la storica Minitalia con i suoi 160 monumenti in miniatura perfettamente riprodotti e la fattoria.

Tutti i contenuti sono inclusi nel biglietto d’ingresso 2019, che per la prima volta darà la possibilità di rientrare al parco gratuitamente per un secondo giorno entro 60 giorni dalla prima visita (https://www.leolandia.it/acquista-biglietto-a-data-fissa.html).