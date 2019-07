Bergamo, 20 luglio 2019 - Non ce l'ha fatta Vittorina Bonore, 67 anni, originaria di Bergamo, investita da un'auto venerdì mattina, intorno alle 9, lungo la strada provinciale 1, che si snoda dalla ex 470 e passa dal centro abitato di Lenna, vicino al Ponte delle capre. La donna è morta nella tarda serata di venerdì all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, dove era stata trasportata con l'elisoccorso, a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la 67enne stava passeggiando sul ciglio della strada, quando ha deciso di attraversare, ma è stata travolta da un 80enne di Lenna alla guida di una Fiat Panda che procedeva in direzione Bergamo. Le condizioni della 67enne, che si trovava in val Brembana per trascorrere un periodo di vacanza, sono apparse da subito gravissime.