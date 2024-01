Lecco ultimo in classifica e fischiato dai tifosi. Come traballa la panchina di Bonazzoli e Malgrati

A Lecco si parla già di ribaltone in panchina. Il secondo della stagione. Tredici gol subiti in tre match, contro i soli 5 gol segnati, tre sconfitte consecutive e ritorno in ultima posizione, in coabitazione con FeralpiSalò e Spezia. Questi sono solo alcuni dei preoccupanti dati che caratterizzano il momentaccio di un Lecco che, in questo inizio del 2024, ha rovinato quanto di buono era riuscito a fare nell’ultima parte di 2023, quando era risalito fino alle soglie della salvezza diretta. Il pesantissimo 5-1 subito sabato pomeriggio a Piacenza, nello scontro diretto contro la FeralpiSalò, rischia di far precipitare ulteriormente le cose in casa lecchese e il confronto a fine match tra lo staff tecnico, il ds Fracchiolla e un infuriato patron Di Nunno, uno che non si fa problemi a cambiar rotta, la dice lunga sulla situazione.

E anche i tifosi, al solito numerosi anche in trasferta, questa volta hanno fischiato pesantemente la squadra. Una squadra che pare aver perso la sua identità e che concede troppo agli avanti avversari, palesando gravi problemi nella fase difensiva. "Chiediamo scusa ai nostri tifosi - ha esordito così il ds Domenico Fracchiolla -, è un momento difficilissimo, ma tutti dobbiamo lottare fino all’ultima partita per cercare la salvezza. Quel che è certo è che siamo tutti in discussione…". Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti. La sensazione è che a Bonazzoli e Malgrati verrà data un’ultima chance, ma a Lecco non si sa mai e potrebbe già saltare il banco.

Fulvio D’Eri