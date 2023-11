Lecco, nell’ex scuola da abbattere saranno sistemati venti profughi

Lecco, 12 novembre 2023 – Sbarcheranno a Lecco domani i primi richiedenti protezione internazionale che verranno ospitati nell’ex scuola del rione di Bonacina, trasformata in un centro di accoglienza temporaneo. “Sono venti”, comunica Paola Cavalcanti, capo di gabinetto e viceprefetto aggiunto della prefettura di Lecco, che si sta occupando di garantire loro, come a tutti gli altri profughi, una degna oltre che idonea assistenza.

Il loro arrivo era previsto per lunedì scorso, ma l’ondata di maltempo ha provocato lo slittamento dell’approdo di una settimana. Sono tutti uomini, molto giovani ma maggiorenni. Sono soli, non hanno né mogli o compagne né figli al seguito. Si aggiungeranno agli altri circa 500 richiedenti asilo che attualmente hanno trovato rifugio in diversi paesi e sistemazioni della provincia di Lecco. Il loro sarà comunque un soggiorno molto limitato, almeno nella ex scuola di Bonacina, massimo di un paio di settimane, giusto il tempo di trovare un’altra sistemazione. L’immobile che per una quindicina di giorni diventerà la loro nuova casa è destinato infatti ad essere raso al suolo per essere ricostruito da capo e diventare un asilo.

L’intervento di demolizione dovrebbe cominciare a fine novembre e non può essere assolutamente posticipato, poiché il progetto è finanziato con fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Nessuna proroga”, conferma il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, con il quale il prefetto Sergio Pomponio si è impegnato a rispettare patti tempi. Nonostante resteranno lì per un periodo molto breve, ai 20 richiedenti protezione, a cui magari si sommeranno altri migranti, non verrà garantito solo vitto e alloggio: parteciperanno anche a progetti di integrazione e socializzazione, cominciando a imparare l’italiano, grazie ai volontari delle associazione Lezioni al campo e di Les Cultures.