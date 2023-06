Lecco, medici, infermieri e tecnici donano ore di straordinario all'Emilia Romagna

Le ore di straordinario di medici, infermieri, oss, tecnici, impiegati e operai, in regalo agli alluvionati dell’Emilia Romagna. È la proposta dei dirigenti della sanità pubblica lecchese. "Questa Azienda ha deciso di coinvolgere il proprio Personale in un’azione umanitaria a favore dell’Alluvione avvenuta in Emilia-Romagna", si legge nella comunicazione diffusa dalla direttrice di Gestione e sviluppo risorse umane dell’Asst lecchese Ilaria Terzi. "Sul portale Angolo del dipendente è resa disponibile una funzionalità che consente al lavoratore di donare il controvalore economico di una o più ore di lavoro – prosegue l’avviso –. L’importo complessivo delle donazioni verrà devoluto all’Agenzia per la Sicurezza e la Protezione civile dell’Emilia Romagna".

Ai rappresentanti sindacali della Rsu la proposta però non piace: "Non ci hanno coinvolto", spiega per tutti Francesco Scorzelli (nella foto), il delegato più votato dai colleghi. "Propongo semmai che i dirigenti devolvano il loro 25% dello stipendio – prosegue –. Sono fantastici a fare gli splendidi con i soldi degli altri".

Il timore è che l’azione umanitaria sia un pretesto per non liquidare o far recuperare le ore di straordinari, ferie non godute, riposi saltati e tempi di vestizione accumulati. Centinaia di migliaia di ore: oltre 300mila per i tempi di vestizione non pagati, quasi 50mila giorni di ferie arretrate e 160mila ore di straordinari da recuperare. Un debito orario che equivale all’orario di lavoro di quasi 500 dipendenti, un quarto dei circa 2mila non medici in servizio negli ospedali di Lecco, Bellano e Merate, nei poliambulatori e servizi territoriali dell’Asst di Lecco.Daniele De Salvo