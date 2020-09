Cisano Bergamasco (Bergamo), 27 settembre 2020 - Una strada dimenticata. È lo slogan che ha accompagnato ieri mattina la manifestazione di protesta organizzata per richiamare l’attenzione sull’importanza della viabilità legata alla Lecco-Bergamo: è da 50 anni che si parla della riqualificazione del tratto viario, strategico anche per lo sviluppo economico di un territorio che parte dalla Valtellina per arrivare a Bergamo e collegarsi con i tratti autostradali. Al sit-in, voluto e ideato da Andrea Previtali, sindaco di Cisano, hanno partecipato i primi cittadini dei territori bergamasco e lecchese, parlamentari, consiglieri regionali, rappresentanti di associazioni industriali e artigianali, con l’obiettivo di porre le basi per l’arrivo degli investimenti necessari alla riqualificazione, in vista anche delle Olimpiadi invernali 2026.

Il corteo dei manifestanti, che era aperto dallo striscione “La Lecco-Bergamo. Una strada dimenticata”, è partito alle 10 dal piazzale davanti al Comune e si è chiuso con un breve comizio. I sindaci presenti hanno manifestato il loro "dissenso per un disinteresse che rischia di uccidere il tessuto economico della zona". "Qui non si muove nulla - ha sottolineato Andrea Previtali -. E non solo per il traffico che da sempre paralizza la strada, che da anni è un calvario di auto, mezzi pesanti e smog, ma soprattutto perché la nuova arteria che solleverebbe i centri abitati rimane sempre al palo dell’agenda politica da decenni, nonostante le promesse".

Sul tema è intervenuta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Come Regione - ha ricordato - abbiamo fatto la nostra parte, pur essendo le opere in capo ad altri enti (presto la Lecco-Bergamo passerà in carico ad Anas, ndr ). Abbiamo stanziato 9 milioni di euro per la variante di Vercurago e 5 per il primo lotto della variante di Cisano. Manteniamo alta l’attenzione e rinnoviamo la disponibilità a collaborare con gli enti competenti".

Finora l’ unica certezza riguarda la variante di Cisano, con il finanziamento di 40 milioni e l’incarico a una società di Cernusco sul Naviglio per la predisposizione del progetto esecutivo da completarsi entro novembre (poi la gara). Tutto fermo, o quasi, invece, per gli altri tronchi interessati, quelli in provincia di Lecco e il tratto della tangenziale di Cisano con sbocco sull’ex statale Briantea.