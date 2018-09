Bergamo, 20 settembre 2018 - In occasione della Giornata Mondiale del Rinoceronte, il Parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo, in provincia di Bergamo, organizza sabato 22 settembre, un incontro di Educazoo, il format di informazione ambientale con cui conoscere più da vicino gli animali del Parco.

Il rinoceronte è una delle specie in pericolo, soprattutto a causa del bracconaggio. Questi enormi erbivori sono perseguitati per via del prezioso corno e secondo le stime dell’associazione Save The Rhino, dai 70 mila esemplari presenti nel 1970 in Africa, si è scesi oggi ad appena 20.500 esemplari di rinoceronte bianco e a poco meno di 5.000 rinoceronti neri. Nel 2010, il WWF Sudafrica ha istituito il World Rhino Day proprio per celebrare le 5 specie superstiti di rinoceronte (due africane e tre asiatiche) e per sensibilizzare rispetto alla loro salvaguardia. Un’iniziativa che ha presto fatto il giro del mondo, arrivando anche a Le Cornelle dove vivono tre esemplari di rinoceronti bianco, le femmine Lara e Shanny e il giovane Pancho, che si “presenteranno” agli ospiti del parco durante Educazoo.

Nel corso dell’appuntamento un biologo specializzato fornirà una descrizione scientifica della specie e risponderà alle domande dei presenti, mentre un keeper si occuperà di dar loro da mangiare: tra bambù, aringhe e ghiaccioli. La giornata sarà così organizzata: Giornata Mondiale del Rinoceronte: alle 11: incontro presso l’area rinoceronti; alle 12: incontro presso l’area degli elefanti Pinnawala con somministrazione di arricchimenti alimentari (frutta, verdura o bambù); alle 14: incontro presso l’area scimmie Siamanghi con somministrazione di arricchimenti alimentari (a rotazione: frutta / verdura /semi / biscotti per primati e, in caso di particolare calura, ghiaccioli di yogurt o frutta); alle 15: incontro presso l’area delle foche con somministrazione del pasto (aringhe e sprat) e alle 16: incontro presso l’area rinoceronti. L’incontro è a fruizione libera senza necessità di iscrizione e compresi nel costo del biglietto.