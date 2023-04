L’asilo dei senzatetto sgomberato dai vigili

Sgombero nei locali dell’ex Editrice La Scuola, asilo per tanti disperati. Lo ha eseguito la polizia locale. Alle 8 tre pattuglie con l’unità cinofila sono entrate nell’area di via Cadorna. Accompagnati da un rappresentante dell’Editoriale Bresciana, proprietaria del complesso, e da due squadre di addetti alla messa in sicurezza e alla chiusura dell’area, gli agenti hanno superato cancello e porta sul retro e controllato tutti i locali. Al primo piano della palazzina destinata agli uffici hanno trovato 11 italiani, otto uomini e tre donne, la gran parte utenti del Sert. Le stanze erano state trasformate in mini appartamenti, alcuni chiusi con catene. Gli agenti vi hanno trovato masserizie, effetti personali, siringhe. Ieri sono anche stati chiusi gli accessi al parcheggio del Freccia Rossa. "Il controllo e la messa in sicurezza delle aree private abbandonate – sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Valter Muchetti – è di primaria importanza per evitare degrado e disagio nei nostri quartieri. Stiamo lavorando con impegno, sia con interventi di sgombero da parte degli agenti della Locale sia affinché i proprietari ottemperino a quanto di loro competenza".

Mi.Pr.