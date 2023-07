L’annata amara del miele Persi otto milioni di euro

Disastro per l’apicoltura lombarda: la stima del danno è di 8 milioni per le mancate produzioni primaverili. A fare i conti è l’Osservatorio nazionale miele, che ha inviato al ministero, ai membri delle commissioni agricoltura di Camera e Senato, oltre che alle regioni, il documento con la stima della produzione nei primi mesi dell’anno. In Lombardia, la situazione è "estremamente negativa – si legge nel documento – caratterizzata dalla scarsità di flussi nettariferi primaverili e dalla necessità diffusa di intervenire con la nutrizione di supporto. I raccolti di tarassaco sono stati azzerati dalla siccità. Nel mese di aprile alcuni apicoltori sono riusciti a raccogliere qualcosa sui flussi nettariferi di senape selvatica, ciliegio, fruttiferi, specie nelle zone collinari, o sulla colza ma si tratta di produzioni molto localizzate su pochi alveari. Nelle medesime zone, anche in apiari limitrofi, c’è chi non ha ottenuto alcun raccolto e ha lasciato il miele alle api. Il maltempo a maggio ha compromesso anche i raccolti del miele di acacia".

Le medie produttive provvisorie rilevate su alveari nelle principali province vocate alla produzione dell’acacia, vanno da raccolti nulli o insignificanti di 1 o 2 kgalveare fino a 5-6 kg. "La perdita di patrimonio apistico – è l’allarme dell’Osservatorio – costituisce automaticamente una perdita produttiva dei prodotti dell’alveare, dell’agricoltura e in termini di biodiversità. Per questo è importante saper leggere con efficacia e tempestività i fenomeni di criticità produttiva che impattano in modo significativo sul reddito degli apicoltori".Federica Pacella