Val Seriana, sassi sulla Statale 671: nei guai un 40enne di Gazzaniga

Bergamo, 3 agosto 2023 -Una indagine lampo. Manca ancora la conferma ufficiale, ma i carabinieri della Compagnia di Clusone (nello specifico i colleghi della stazione di Fiorano al Serio) hanno stretto il cerchio e individuato l’uomo con la barba, come era stato descritto da alcuni testimoni, che martedì ha lanciato sassi contro le auto in transito lungo la statale 671 della Valle Seriana, nella zona della media valle.

Si tratta di un 40enne, originario di Gazzaniga. Portato in caserma, non avrebbe fornito spiegazioni plausibili del suo gesto. Forse dovuto a un momento di rabbia. Il 40enne è stato denunciato. Tutto è successo martedì tra le 18,30 e le 20. Almeno quattro le auto colpite dal lancio di sassi nelle vicinanze del sottopassaggio che a Gazzaniga, da Albino, zona Pezzoli Shop, e più tardi nella zona del Faro Store, al confine tra Albino, Cene.

La notizia sulla presenza di un individuo che scaglia sassi sulle auto, ben presto fa il giro dei social. In particolare sul gruppo Facebook "Viabilità in Valle Seriana". Diventa un passa parola continuo, una sorta di sentinella che mette sul chi va la gli automobilisti di passaggio. Ci sono anche le prime descrizioni dell’individuo, con una folta barba. E sulla pagina Facebook arrivano anche le testimonianze di chi è stato colpito. Come una ragazza di 23 anni, di Albino, che intorno alle 20, mentre era alla guida della sua Lancia Ypsilon, nella zona del Faro Store, in direzione di Bergamo, è stata centrata da una pietra che le ha spaccato il parabrezza.

Fortunatamente nessun frammento di vetro l’ha ferita. Ma la paura è stata tanta. Una volta a casa, lasciata l’auto in garage, la giovane è andata alla vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Prima di lei, tra le 18 e le 18,30, altre tre autovetture, nel tratto compreso tra Gazzaniga e Albino, hanno subito la stessa sorte. Tra cui una signora alla guida di una Peugeot 208.

Era diretta a Clusone, quando all’altezza del Pezzoli Shop, mentre stava imboccando il sottopassaggio, si è imbattuta in un uomo con la barba che inveiva e sembrava in stato confusionale. Poi ha lanciato un sasso contro la vettura della donna colpendo il paraurti della sua Peugeot 208. Impaurita, la donna ha proseguito la marcia allontanandosi il più velocemente da quel posto e soprattutto da quell’individuo.