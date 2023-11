L’altro primato. Più costi che contributi

Il sorpasso nei costi c’è già stato. Per la prima volta, nell’ultimo anno le spese per le pensioni hanno superato i contributi versati dai lavoratori: nel 2022 dalle casse del Paese sono usciti 231 miliardi, il 5,6% in più del 2021 (218 miliardi), mentre, in base al rapporto sulle entrate del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), gli incassi contributivi si sono fermati a 230,5 miliardi. La Lombardia è la regione che incide di più nel saldo negativo.

Secondo i dati elaborati da Susini Group, studio leader nella consulenza del lavoro, sui numeri dell’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, i pensionati della regione più industrializzata d’Italia sono costati nel 2022 44,2 miliardi, il 19,2% del totale nazionale. Milano “ha pesato“ sulle casse dello Stato il 34,86% dell’esborso, Brescia il 10,64% e Bergamo 10,17%, Varese il 9% e Monza l’8,88%. Più bassa l’incidenza delle altre province: Como 5,73%, Pavia 5,65%, Mantova 3,89%, Lecco 3,69%, Cremona 3,68%, Lodi 2,13% e Sondrio 1,68%. Il valore medio delle pensioni di vecchiaia è più alto del dato nazionale (1.285,44 euro) e più elevato della media delle regioni del Nord (1.379,92 euro). Gli ex lavoratori dipendenti, infatti, percepiscono circa 1.450 euro lordi al mese, 1.107 gli ex autonomi. Ma lo scenario cambia da una provincia all’altra: Bergamo, Como, Sondrio hanno valori sotto la media lombarda mentre a Milano, Lodi e Monza gli importi sono superiori.

L.B.