L’AlbinoLeffe regge l’urto del Vicenza guidato da Vecchi

ZANICA (Bergamo)

Inizia con un pareggio senza reti il 2024 di AlbinoLeffe e Vicenza, esattamente come accaduto al Romeo Menti nella partita d’andata.

Nella prima giornata del girone di ritorno le due squadre confermano i relativi trend. Laboriosa la squadra di Vecchi, ma capace di produrre pochi reali pericoli dalle parti di Marietta.

Blucelesti praticamente perfetti in fase difensiva, e che sprecano, nel primo tempo, con il giovanissimo Agostinelli la chance di sbloccare l’incontro.

Due squadre che rimangono, al momento, saldamente in zona playoff nel girone A di serie C. L’AlbinoLeffe riscatta così con un punto la recente sconfitta di Lumezzane e sale a 26 punti, il Vicenza muove un poco la classifica ma è poca cosa.

Mister Lopez: "Sono particolarmente contento perché abbiamo fatto una grande prestazione con tanti giovani in campo e contro una formazione come il Vicenza che secondo me resta la più forte del girone. Abbiamo tenuto botta e creato qualcosa in più di loro, ci è mancato solo il gol. Rispetto a inizio stagione la squadra è migliorata molto anche a livello di atteggiamento. Dobbiamo essere più concreti, continueremo a lavorare su questo aspetto",

Vasco Algisi