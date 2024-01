L’AlbinoLeffe in casa inciampa nel Fiorenzuola

ZANICA (Bergamo)

AlbinoLeffe castigato in casa da un Fiorenzuola che vince 2-0.

Celeste poco fortunata perchè punita in pratica da due episodi. Cosi la zona playout è tornata ad avvicinarsi per un AlbinoLeffe che non sta giocando male ma raccoglie troppo poco.

La sfida parte male per la Celeste che dopo 2 minuti è gia sotto. Segna Ceravolo su cross di Morello. La reazione locale porta ad alcune azioni insidiose ma anche a scoprirsi e al 30’ e al 31’ Marietta con due ottime parate evita il raddoppio. E al 41’ il primo episodio dubbio quando il portiere ospite Sorzi para forse dopo la linea di porta, per l’arbitro non è gol.

Il pareggio dei bergamaschi arriva all’8’ della ripresa quando Zoma devia in gol un traversone di Munari. Gioia del pari che dura solo 8 minuti perche al 16’, secondo episodio dubbio: Piccoli commette un (mezzo) fallo in area, per l’arbitro è rigore che Ceravolo trasforma. Cosi la squadra emiliana si porta a casa tre punti che la tengono in corsa per la salvezza, per l’AlbinoLeffe sono sei punti persi (fra andata e ritorno) contro una squadra abbordabile.

Vasco Algisi