Ladro in fuga da Brescia con il bottino: arrestato

Si intrufola in un appartamento mentre tutti dormono, ruba oro e denaro, poi cerca di dileguarsi senza svegliare nessuno. Ma le cose non vanno come spera: il proprietario sente qualche rumore sospetto, si sveglia di soprassalto e ingaggia una colluttazione con il ladro, il quale riesce comunque a scappare infilando una portafinestra e calandosi da un balcone. Protagonista della scena è un quarantasettenne di Chiari, alle spalle lunga sfilza di precedenti, alla fine arrestato dai carabinieri per rapina. Era entrato in azione la notte tra domenica e lunedì in un’abitazione di via Milano, nella quale dormiva una famiglia indiana. Cercando di non farsi sentire, il ladro ha velocemente arraffato qualche gioiello, circa 170 euro e tutti gli oggetti di valore alla vista, tra cui uno smartphone. Se ne stava andando quando, insospettito dai fruscii, il capofamiglia si è alzato. Di fronte si è trovato il ladro e ne è nata una colluttazione, da cui comunque il bandito è riuscito a sfilarsi, scappando da una portafinestra e calandosi da un balcone. Il derubato ha cercato di inseguirlo ma l’ha perso di vista, quindi ha dato l’allarme al 112. Nel frattempo il bandito ha cercato di nascondersi nel dormitorio San Vincenzo in via Trivellini. Ha scavalcato la recinzione e si è introdotto negli alloggi per senza tetto e indigenti. Non pago del furto messo a segno poco prima, si è impossessato di altri 2 smartphone degli ospiti. I militari erano però sulle sue tracce e proprio nel dormitorio l’hanno arrestato in flagranza. Addosso, l’uomo aveva ancora tutto quello che aveva rubato. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia in carcere. Beatrice Raspa