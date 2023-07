Bergamo, selfie di famiglia ma c’è anche il ladro che ruba la borsa: immortalato e rintracciato

Bergamo, 5 luglio 2023 – Un selfie di famiglia in stazione a Bergamo, prima di partire per le vacanze. Il momento di distrazione perfetto per far agire un ladro che, però, viene immortalato nella foto e poi preso.

Lunedì 3 luglio, verso le 17, padre, madre e tre figlie di origine indiana erano in stazione a Bergamo prima di prendere il bus diretto all’aeroporto di Orio al Serio, dove si sarebbero dovuti imbarcare su un volo per Palma di Maiorca.

La donna ha appoggiato la borsa su una panchina e si è messa in posa con il resto della famiglia per scattarsi una foto ricordo dell’inizio della vacanza. Approfittando del momento di distrazione, un ladro è entrato in azione: ha afferrato la borsa e si è allontanato. All’interno c’erano gioielli per 5mila euro, un Iphone, 150 euro in contanti e i documenti.

Accortisi del furto, gli indiani sono andati a sporgere denuncia e il ladro è stato arrestato poco dopo dalla polizia di Stato. Fondamentale per rintracciarlo è stata la ‘prova fotografica’ della famiglia: l'autore del furto era infatti rimasto immortalato nel selfie, alle spalle dei cinque. Il marocchino di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, quando è stato fermato, si era già sbarazzato di soldi, gioielli e documenti di viaggio.