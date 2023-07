La tribolata barriera idraulica Gestione al Ministero ma resta il ricorso al Tar

Con luglio scatta il trasferimento degli oneri economici della gestione della barriera idraulica da Caffaro Brescia al Ministero dell’Ambiente, ma, in parallelo, prosegue un po’ a sorpresa il braccio di ferro al Tar. Come annunciato nei giorni scorsi al Tavolo regionale Caffaro, Caffaro Brescia gestirà la barriera con 3 lavoratori fino al 31 ottobre, in attesa che si perfezioni il passaggio ad un nuovo gestore (A2A ciclo idrico), mentre il Ministero ha già stanziato 8,5 milioni di euro per sostenere i costi già da luglio. Intanto, però, continua l’iter del ricorso della società in liquidazione contro il Ministero (costituiti in giudizio anche Comune, Provincia e Regione) per annullare l’ordinanza del 18 gennaio 2021 con cui il dicastero imponeva a Caffaro Brescia e ad altri coobbligati (tra cui la controllante Todisco Group- Angiola Srl, che ha fatto medesimo ricorso, insieme a Livanova Plc) di mantenere in esercizio le opere e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, garantendone piena operatività e portate.

Tra le contestazioni di Caffaro Brescia ci sono "eccesso di potere" ma anche "violazione del principio ‘chi inquina paga’" (Caffaro Brescia non è la responsabile dell’inquinamento storico, ndr). A fine 2021 Caffaro Brescia S.r.l. in liquidazione aveva raggiunto con il Ministero della Transizione ecologica un accordo, con cui si era impegnata a rinunciare al ricorso dopo 10 giorni dalla restituzione dell’area e degli impianti. La rinuncia, però, non è mai stata depositata.

Per le Amministrazioni, l’interesse della Caffaro al ricorso è certamente venuto meno, ma la società, il 18 maggio scorso, si è comunque costituita in giudizio con un nuovo difensore, che ha invece tenuto il punto, perché aree e impianti non erano ancora stati ancora presi in consegna da Ministero e Caffaro Chimica in A.S. (proprietaria del sito). Per il Tar, a questo punto il ricorso dovrà essere esaminato nel merito: tutto è rimandato al 31 gennaio 2024.

Federica Pacella