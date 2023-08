La strana fuga delle badanti: 12mila “sparite”

Gli italiani invecchiano, più del 25% sono over 65, gli over 75 aumentano ad un ritmo del 2% all’anno, mentre gli over 80 sono 4 milioni e mezzo. Eppure le badanti che si occupano degli anziani diminuiscono, o almeno diminuiscono le assistenti domestiche assunte regolarmente. A livello nazionale ci sono quasi 80mila e l’8% di badanti in meno. In Lombardia, motore economico del Paese, se ne contano 12mila in meno: in un anno sono scese da 187mila a 175mila, in linea con il trend nazionale.

In provincia di Milano nel giro di 12 mesi sono sparite 5mila assistenti familiari in regola, passate da 106 a 101mila. A Bergamo se ne contano 700 in meno: in base agli ultimi dati sono quasi 13.200 mentre l’anno prima erano 13.900. A Brescia sono scese da 17.700 a 16.200; a Como da 8.700 a 8mila; a Cremona da 4.100 a 3.600; a Lecco da 4.350 a 3.800, oltre mezzo migliaio e il 12% in meno, la picchiata più considerevole in valore percentuale. A Lodi sono quasi 300 e più del 10% in meno, da 2.600 a 2.300; a Mantova sono passate da 5.950 a 5.300; in provincia di Pavia da 7.300 a 6.700; in provincia di Sondrio da 1.900 a 1.600; a Varese e provincia da 13.650 a 12.350, 1.300 e il 10% in meno. I numeri delle assistenti domestiche reclutate con un contratto che garantisce loro stipendio, contributi, ferie, malattie e infortuni sono più bassi delle cifre registrate non solo nel 2021, ma anche nel 2020 del grande lockdown da pandemia da Covid-19. È la prima contrazione di rilievo nel settore nell’ultimo decennio. Si tratta di una situazione che stride appunto con l’andamento demografico e in netta controtendenza rispetto situazione in netta controtendenza rispetto alla analisi da cui emerge invece che in Italia servirebbero almeno 25mila figure assistenziali in più, la maggior parte delle quali proprio in Lombardia.

Daniele De Salvo