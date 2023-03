La strage di piazza della Loggia "Anche lo Stato sarà parte civile"

di Beatrice Raspa

Sono passati 49 anni dalla strage di piazza Loggia. Il mandante - il medico veneziano Carlo Maria Maggi - è stato identificato e condannato e con lui l’ex spia dei Servizi Maurizio Tramonte. Ora la procura, al culmine della quarta istruttoria, ha portato in aula i due presunti esecutori materiali. L’aggiunto Silvio Bonfigli e il pm Caty Bressanelli sono convinti di avere capito chi infilò la gelignite nel cestino dei rifiuti durante la manifestazione sindacale: due estremisti neri di Verona, Roberto Zorzi e Marco Toffaloni. Ieri davanti al gup Francesca Grassani si è aperta l’udienza preliminare per Zorzi, all’epoca nemmeno ventenne, ex militante di Ordine nuovo che da anni vive negli Usa dove alleva dobermann con l’evocativo nome “Del Littorio“.

Si è registrata la costituzione di 23 parti civili, eredi e parenti delle vittime, sindacati (oltre a Cgil, Cisl e Uil, una novità), Comune. Aveva lasciato tutti di stucco - a cominciare da Manlio Milani, che per quella bomba perse la moglie Livia - l’assenza della presidenza del Consiglio. Un incidente diplomatico dovuto a notifica non pervenuta, ha chiarito il sottosegretario Alfredo Mantovani. Ma l’intenzione è partecipare al procedimento appena possibile (di qui la richiesta di rimessione in termini).

Poi ha preso la parola la pm Bressanelli - il collega parlerà più avanti - che ha sintetizzato i fondamenti della tesi accusatoria sviluppata in continuità con la sentenza Conforti, che decretò la matrice fascista della strage, pianificata dal deus ex machina della strategia della tensione Maggi con la complicità degli apparati statali deviati.

Un humus condiviso dagli imputati (per Toffaloni l’udienza preliminare inizierà il 5 aprile al tribunale dei minori) e in specie dal primo, il “marcantonio“ iper-cattolico che infilava nello stesso discorso Dio e le bombe - gli inquirenti dicono avesse maneggiato anche quella destinata al Blue Note - odiava gay e prostitute e frequentava i camerati bresciani. Non a caso chi indaga lo colloca a Brescia con Silvio Ferrari la notte in cui questi saltò in aria in piazza Mercato mentre portava una bomba in Vespa - era il 19 maggio ‘74 - e ai funerali.

C’è poi il mistero del suo arresto. Zorzi fu fermato la sera della strage ma fu subito rilasciato: raccontò di essere stato quella mattina in un bar a Verona. Un alibi però 40 anni dopo sconfessato dall’accusa, che ha ricercato persone e testimoni, i quali avrebbero negato. Un mistero che fa il paio con la scomparsa del fascicolo penale che lo riguardava, sparito dai radar della giustizia. Dal canto suo, tramite una memoria depositata dai legali, Zorzi ha ribadito che il 28 maggio ‘74 non era a Brescia. È innocente, dunque.