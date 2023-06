La scienziata dell’Alzheimer Addio a Luisa Benussi ricercatrice di fama mondiale

di Federica Pacella

Un anno fa aveva firmato, insieme a un gruppo europeo di ricercatori, il più grande studio genetico sull’Alzheimer, che aveva individuato una quarantina di aree del genoma collegate al rischio di sviluppare la malattia. Il mondo della ricerca e della medicina piange Luisa Benussi, scienziata bresciana di fama internazionale, deceduta lunedì. Ieri i funerali nella sua città, con il corteo funebre partito dagli Spedali Civili.

Nata a Brescia il 23 settembre 1971, aveva conseguito la laurea in Scienze biologiche all’università di Milano e si era specializzata in biochimica e chimica clinica all’Università di Brescia. Già dal 1996 aveva iniziato a lavorare nel laboratorio di neurobiologia dell’Irccs San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia.

Attualmente era vice direttrice scientifica e ricercatrice al Laboratorio marcatori molecolari, responsabile della Biobanca del Fatebenefratelli di Brescia. Autrice di più di 100 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, ha contributo a diverse borse di studio del ministero della Salute e della Comunità europea ed è stata premiata con borse di studio da Telethon come principal investigator. Esperta nello studio dei marcatori molecolari della demenza e, in particolare, di marcatori genetici, ha condotto ricerche sui meccanismi molecolari e genetici associati alle malattie neurodegenerative.

Tra queste proprio l’Alzheimer, a cui aveva dedicato uno studio approfondito con il team europeo, che ha condotto 800mila analisi di Dna. Aveva, inoltre, istituito un’unità di test genetici per le malattie neurodegenerative e coordinava un progetto pilota per istituire il primo servizio di consulenza genetica per le demenze familiari in Italia.