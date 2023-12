La scalata del Comasco al 17° posto

Si vive bene in provincia di Como, passata in un solo anno dalla 33° alla 17° posizione della classifica del Sole 24 Ore. "Un risultato molto positivo - commenta la scalata il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca (nella foto) - vuol dire che anche il nostro impegno politico sta andando nella giusta direzione insieme a quello dei sindaci e dei presidenti delle Comunità Montane". Nello studio che tiene in considerazione una novantina di parametri Como eccelle per il basso numero di incidenti sul lavoro, 5° tra tutte le province italiane, ma invece fanalino di coda per la sanità, al 102° posto su 107°, per la carenza di camici bianchi relazione alla popolazione. In tutta Italia si è abbastanza distanti dalla media di un medico ogni mille abitanti, oggi il rapporto è 0,71 camici bianchi ogni mille, ma a Como si fermano a 0,57 in pratica uno ogni duemila abitanti. Colpa della concorrenza della vicina Svizzera, dove i stipendi molto più alti e condizioni di lavoro migliori sono un’attrattiva irresistibile per professionisti affermati e anche medici e infermieri neolaureati, ma anche per la presenza di zone difficili da raggiungere dove nessuno vuole andare a fare il medico di base. "La Provincia non ha competenze in questo settore, ma come sindaco mi sto muovendo insieme ai miei colleghi del Medio e Alto Lago. Purtroppo paghiamo il dazio dei collegamenti, ma stiamo facendo passi in avanti e anche da questo punto di vista la Variante della Tremezzina una volta conclusa renderà più rapido raggiungere il capoluogo". La provincia di Como è 18° in tutta Italia per ricchezza e consumi, 12° per la sicurezza (anche se perde 4 posizioni rispetto all’anno scorso), 45° per ambiente e servizi con un balzo in avanti di 44 posizioni. Roberto Canali