La Palestra della Discordia, Polemiche sulla Scelta dell'Amministrazione Comunale

La palestra della discordia. Si infiamma la polemica sulla scelta dell’amministrazione comunale di realizzare una nuova struttura nel Campo di Marte, ex polo dell’Accademia della GdF, nel rione di Santa Lucia. Oltre 800 persone hanno aderito alla petizione per "salvare dal cemento il parco della Conca d’Oro", promossa da residenti. E a inizio giugno ne è stata lanciata un’altra per chiedere di riaprire il Campo di Marte, chiuso da anni, alla quale hanno già aderito quasi 200 persone. "Si tratta solo dello studio di fattibilità tecnico-economica approvato a settembre per una palestra scolastica in risposta alla storica richiesta del comitato di quartiere e dell’Istituto Santa Lucia, uno dei più carenti in tema di impianti", replica l’amministrazione comunale attraverso l’assessore all’Edilizia scolastica e sportiva, Loredana Poli. Ma l’argomento è caldo e le polemiche rischiano di proseguire. In questi mesi ci sono stati dei presidi contro il progetto. E i cittadini si sono confrontati con gli assessori: prima con Poli e poi con Francesco Valesini (Riqualificazione urbana). "Costruire una palestra nel Campo di Marte non ha alcun senso perchè tutt’intorno esistono già infrastrutture simili, mentre l’unico parco del quartiere viene sacrificato anzichè tutelato - il pensiero dei residenti contrari -. Non vogliamo un altro palazzetto da 400 posti a meno di 100 metri dall’impianto delle piscine. Nel Pgt si parla di consumo di suolo zero ed espansione della cintura verde, ma il quartiere di Santa Lucia viene bistrattato. Chiediamo di mettere una sagoma di massimo ingombro per simulare la portata della palestra, in modo da far capire ai cittadini l’impatto disastroso di questo mostro di cemento a ridosso delle Mura venete". M.A.