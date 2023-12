La lettura in crisi. Audiolibri ed e-book contro il crollo dei volumi cartacei

Brescia

Audiolibri ed e-book salvano la lettura: in Lombardia diminuiscono i lettori di libri cartacei, ma aumentano quelli che utilizzano altri dispositivi per leggere. Se qualche anno fa ci si interrogava sul futuro della lettura nell’epoca degli e-book, i dati Istat su produzione di libri e abitudini di lettura rivelano che, almeno in Lombardia, diminuisce il numero di chi legge solo libri tradizionali (71,3% dei lettori nel 2022, rispetto al 77,4% del 2019) mentre aumenta sia chi legge solo e-book (9,5% rispetto al 7,9% del 2019) sia chi utilizza più dispositivi (da 14,5% a 18,6%). Il risultato è che la quota di chi (dai 6 anni in su) ha letto almeno un libro nell’ultimo anno è superiore alla media nazionale: per la Lombardia, come per tutto il Nord Ovest, si parla del 46,3% di persone che hanno letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali rispetto al 39,3% nazionale.

Tuttavia il trend rispetto al passato è in calo: nel 2019 il dato regionale era del 48,1%. In aumento, invece, il numero di titoli pubblicati, quasi 38.500, trainati soprattutto dal capoluogo lombardo, dove si è passati da poco meno di 34mila titoli del 2019 a oltre 36mila dello scorso anno.

Segue Brescia, con 779 opere, in calo rispetto alle oltre 1.000 di 4 anni fa. Tralasciando i dati di Milano, Brescia resta comunque al primo posto per numero di opere scolastiche, mentre la provincia più produttiva di opere per ragazzi è Como (74 titoli nel 2022) seguita da Mantova (42) e Bergamo (39). Le opere di vario genere per gli adulti arrivano, invece, soprattutto da Bergamo (529), Brescia e Varese (279 e 278).

Quanto al settore editoria, nel 2022 risultavano 348 gli editori attivi in tutta la regione: 243 in provincia di Milano, 19 di Bergamo e 18 di Brescia. Rispetto al pre-covid, il trend è in calo: allora gli editori erano 367. Tra le province, solo Pavia e Como hanno visto un aumento.