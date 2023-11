La doppia sfida. Pnrr, c’è il sì di Bruxelles. Meloni alle imprese: si riparte. Ma sullo sciopero è polemica

Il governo incassa e, forte del pronunciamento europeo che promuove il Pnrr, va avanti come un panzer sugli scioperi. Si sa, questa ora è la sfida di Salvini, ma in questo caso è l’intera squadra, leader inclusa, ad allinearsi: grazie ad una nuova precettazione del vicepremier nonché ministro dei trasporti, lo stop dei mezzi pubblici lunedì sarà solo di 4 ore. Il verdetto di Bruxelles è innegabilmente un successo dell’esecutivo, probabilmente dovuto anche a motivi politici. Oggi la Ue non si può permettere di indebolire il vero baluardo contro il sovranismo radicale, e cioè la presidente del Consiglio italiana.

Sia come sia, tutte le modifiche al Pnrr, sono state bollinate. Esulta Giorgia Meloni: "Abbiamo la conferma di aver fatto un lavoro di cui l’esecutivo può essere fiero". Durante l’incontro con le 26 associazioni datoriali a Palazzo Chigi spiega: "Grazie alla rimodulazione possiamo mettere a disposizione della crescita economica 21 miliardi, come una seconda manovra". Il piano aggiornato ammonta ora a 194,4 miliardi, "cioè 2,8 miliardi in più rispetto alla precedente versione", chiosa il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, e copre 66 riforme, sette in più del vecchio schema, prevedendo nel complesso 150 investimenti. Il nuovo Pnrr comprende anche il RepowerEu, pilastro previsto dalla Ue per rendere il continente indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030 e accelerare la transizione verde. Alla quale, sottolinea l’esecutivo comunitario, il piano pone una forte attenzione prevedendo l’incremento della percentuale dei fondi disponibili sul totale dal 37,5 al 39,5%. Un destino comune anche a un’altra transizione, quella digitale, che vede aumentare la sua dotazione dal 25,1 al 25,6%. Dopo l’ok della Commissione, la palla passa al Consiglio Ue per il via libera definitivo; probabilmente il Pnrr rivisto sarà sul tavolo dell’Ecofin già l’8 dicembre, anche perché il disco verde deve arrivare entro il 31 dicembre per evitare che le risorse previste dal Recovery plan vadano perse. Stessa data entro la quale, assicura Fitto, il governo punta a raggiungere gli obiettivi per richiedere la quinta rata. Nel frattempo, arriverà l’esborso della quarta da 16 miliardi e mezzo, forse già la prossima settimana. "Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso, superando le criticità e facendo in modo che i soldi del Pnrr venissero spesi nei tempi. Abbiamo concentrato le risorse sulla crescita e la modernizzazione e mi pare che il risultato, sul quale in pochi scommettevano, dice che non era una scelta sbagliata", sottolinea la premier. Del resto, al Senato due giorni fa aveva chiarito che la linea sua e del governo è rivendicare solo successi, senza margini neppur minimi per i ripensamenti.

In questo clima Matteo Salvini martella e, incurante delle critiche e delle proteste, torna a precettare. Lo fa dopo che in mattinata il tavolo convocato al ministero con sindacati di base e datori di lavoro sullo sciopero di 24 ore fissato per lunedì si era concluso con un nulla di fatto. Tempo qualche ora, e firma la lettera di precettazione per ridurre l’astensione dal lavoro a 4 ore, dalle 9 alle 13. Insorgono i sindacati: "Un atto gravissimo per uno sciopero indetto nel rispetto delle regole", afferma il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso. Ma il ministro non fa una piega: "Il diritto di sciopero non si tocca, anzi aiuterò gli autisti a ottenere i loro aumenti, ma senza bloccare un Paese per un’intera giornata". Del resto, neppure una mossa estrema come la precettazione, ha ricucito l’unità sindacale. Ieri Cgil e Uil sono scese in piazza nel Nord Italia per lo sciopero generale, mentre oggi a Roma ci sarà la manifestazione della Cisl. Le scelte del governo "sono sbagliate" attaccano Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri, che sventolano un’adesione alla protesta del 75% e 40 piazze piene. Lo ripeteranno al governo martedì, per il confronto sulla manovra.

La precettazione non è l’unica offensiva dell’esecutivo. Meno vistosa ma più profonda è la forzatura nei confronti del Parlamento. Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti incontrando i datori di lavori ha assicurato che sulla manovra non ci sarà marcia indietro: "È seria, responsabile e prudente". Nessuna modifica non significa che qualche cambiamento lieve non ci sarà, ma sarà deciso dal governo e messo nero su bianco in un maxiemendamento.