La centrale del sole Primato fotovoltaico Il 10,4% delle case è coperto dai pannelli

di Luca Balzarotti

La Lombardia è diventata la prima regione per case alimentate con pannelli fotovoltaici. Ad oggi si contano 149.504 impianti residenziali che producono 8.075 gigawattora di energia elettrica totale partendo dal sole. La media di corrente generata da un sistema fotovoltaico nella regione oscilla tra i 1.100 e 1.350 kilowattora all’anno per ogni kilowatt picco installato, l’unità di misura che indica la potenza massima che sono in grado di raggiungere i pannelli. Milano, ad esempio, riesce a garantire tramite il solare 1.310 kilowattora, Bergamo ancora di più: 1.341. Secondo lo studio di Otovo, società leader nell’installazione nel residenziale e presente in 13 Paesi europei, a fine 2022 la potenza installata negli impianti che alimentano le case ha raggiunto i 624 megawatt.

La diffusione del solare, alimentata anche da bonus regionali e sgravi governativi fiscali, ha portato la regione a coprire il 10,04% degli immobili residenziali. Per rientrare dall’investimento i lombardi impiegano 4-5 anni, con un rendimento annuale del 20-25%. In dieci anni, inoltre, le norme consentono di recuperare il 50% della spesa tramite la detrazione fiscale. Attualmente il 4% dell’energia elettrica totale è prodotta dal fotovoltaico. "Tra i cittadini lombardi diventa sempre più importante contribuire personalmente a un futuro che possa migliorare le nostre condizioni di vita – dichiara Fabio Stefanini, managing director di Otovo Italia, Austria, Svizzera e Germania – . Lo vediamo in diversi ambiti ma siamo molto felici di vedere come anche la sostenibilità ricopra per la regione un ruolo fondamentale e il fotovoltaico rappresenti una risposta a queste esigenze".

Sul fotovoltaico ha scommesso anche Regione Lombardia nel Preac (Programma regionale energia ambiente e clima), il documento che descrive la traiettoria della transizione energetica in Lombardia da qui al 2030: più del 16% delle rinnovabili a copertura del fabbisogno energetico totale dovrà arrivare dai pannelli solari, il 20% dalle biomasse, il 13% da biometano e biogas. L’obiettivo del programma è arrivare a coprire più del 10% delle superfici con i pannelli solari.

A oggi Brescia, Milano e Bergamo sono le tre province che hanno prodotto complessivamente più energia alternativa. Rappresentano il 19, 18 e 17% del totale della Lombardia. Cremona e Mantova - quarta e quinta con l’8 e il 7% del patrimonio green regionale - sono ancora distanti. Monza e Varese e Sondrio e Como, invece, occupano ex aequo la sesta e la settima posizione contribuendo col 6 e il 5%. Le meno green in campo energetico sono Pavia (4% del totale regionale), Lecco (3%) e Lodi (2%)