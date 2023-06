La bonifica dei veleni Caffaro Via alla gara da 56 milioni di euro

di Federica Pacella

Al via il bando di gara per la bonifica del sito industriale Caffaro: ieri gli uffici comunali lo hanno inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea. Come spiegato dal commissario straordinario Mario Nova, si tratta di una gara da 56 milioni di euro: in 4 anni anni e mezzo si procederà alla demolizione degli impianti, alle successive indagini e alla bonifica dei suoli profondi; in parallelo, si progetterà al seconda fase.

"È stato un percorso complesso – ha ricordato la sindaca Laura Castelletti – il risultato è frutto della collaborazione fattiva tra gli enti". "La collaborazione interistituzionale è una buona prassi", concorda Camilla Bianchi, assessora all’Ambiente. Le aziende avranno tempo fino al 10 ottobre per presentare la propria offerta. "Si valuterà per il 25% la parte economica – aggiunge Nova –, mentre il resto sarà legato alla qualità dell’offerta, compresa la modalità per minimizzare gli effetti sul contesto urbano". Se tutto va bene, i cantieri potrebbero partire prima dell’estate 2024. Quanto alla gestione della barriera idraulica, che Caffaro Brescia non intende più portare avanti, è scongiurato lo scoppio della bomba ecologica. "Ci sarà un nuovo accordo di programma – l’annuncio dell’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione – per il subentro nella gestione, con ulteriori 8,5 milioni di euro da parte del Ministero". Da luglio, i costi saranno coperti dal dicastero; Caffaro Brescia resterà con i 4 lavoratori (a cui giovedì ha dato il preavviso di licenziamento) fino al 31 ottobre.

Dopo subentrerà un nuovo gestore, probabilmente A2a Ciclo Idrico; quanto ai lavoratori, non ci sono garanzie, ma si sta lavorando per il loro mantenimento nel sito. Per quanto riguarda, infine, l’efficientamento della barriera, Caffaro Brescia continuerà a lavorarci anche dopo ottobre, nell’ambito dell’accordo con la Procura di Brescia e col Ministero. Il nodo da sciogliere ora è quello del limite (inesistente) ai clorati nelle acque che saranno scaricate nella roggia Fiumicella. C’è già uno studio di Caffaro Brescia, che sarà però validato da Arpa Brescia. "Faremo una sperimentazione – spiega il direttore del dipartimento di Arpa Brescia Fabio Cambielli – per valutare la quantità di clorati in acqua oltre i quali questa diventa fitotossica, in modo da dare alla Provincia di Brescia una base su cui decidere il limite".