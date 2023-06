La 1000 Miglia Tutto da copione: al traguardo esultano Vesco e Salvinelli

di Federica Pacella

Hanno confermato le attese della vigilia: Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sono i vincitori dell’edizione 2023 della 1000 Miglia. Nonostante un piccolo incidente all’inizio della gara, quando un’auto (non di quelle in gara) li aveva urtati dopo la prova in Castello, i due bresciani hanno trionfato a bordo della loro Alfa Romeo 6c 1750 SS del 1929.

Per Vesco si tratta della quarta vittoria consecutiva, la sesta in totale. "Una gara che ogni anno è più lunga, ma più favolosa – il primo commento del pilota valtrumplino -. Ringraziamo tutto il team che ci supporta". Al secondo posto, Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1927, mentre il terzo posto è andato all’equipaggio formato da Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi, sempre su una Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1929. Sono state 417 le auto in gara, che hanno percorso oltre 2000 km ed affrontato 34 controlli timbro, 23 controlli orari, 144 prove cronometrate e 8 prove di media con 25 rilevamenti segreti. Al di là della gara, resta l’entusiasmo per la Freccia Rossa, accolta sulla passerella di viale Venezia da tanti bresciani che hanno assistito all’arrivo. Tante le novità di questa edizione, dall’ampliamento a 5 giornate all’omaggio alle due città Capitale Italiana della Cultura. A Bergamo, tra le mura di città alta, si sono tenute, infatti, le ultime prove cronometrate; a Brescia, il percorso celebrativo finale, che ha reso omaggio ai luoghi più simbolici della cultura e della storia bresciana. Dopo la premiazione ufficiale, al Brixia Forum, la serata per la città è proseguita con la Notte bianca della Mille Miglia.