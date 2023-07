Valtorta, cade dalle scale di una baita davanti a compagno e nipotino: Ivana Busi muore a 64 anni

Bergamo, 6 luglio 2023 – Stava salendo una scala esterna in cemento di una baita, quando arrivata in cima, forse per un malore, è caduta all’indietro fermandosi pochi gradini sotto. Al momento della caduta il compagno e il nipotino erano poco distanti.

Così è morta Ivana Busi, 64anni, residente a Laxolo di Val Brembilla. L’incidente si è verificato giovedì mattina a Valtorta, in una baita in località Valle Grobbia, frazione Costa, di cui la donna era originaria. Era in montagna con il compagno e un nipotino.

Non è chiaro se la donna sia deceduta per un malore oppure per la caduta. Gli accertamenti sono stati fatti dai carabinieri di Piazza Brembana e la salma è già stata restituita alla famiglia. Sul posto le squadre del Soccorso alpino, i carabinieri e l’elisoccorso di Bergamo. Il medico non ha potuto che constatare il decesso.