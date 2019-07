Bergamo, 27 luglio 2019 - A causa del maltempo un masso di 4 quintali è caduto da una parete a strapiombo sulla strada provinciale, a Isola di Fondra, in località Trabuchello, in provincia di Bergamo

Il masso è caduto da un’altezza di almeno 20 metri e fortunatamente nessuna stava transitando sulla strada: in quel tratto di carreggiata c’è un semaforo per alcuni lavori e probabilmente le auto erano appena passate. Sul posto il sindaco di Isola di Fondra e i carabinieri di San Giovanni Bianco, sotto la pioggia per capire la situazione. In arrivo anche i tecnici della Provincia di Bergamo per la necessaria bonifica.