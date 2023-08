Iseo litiga sull’abuso di cocaina Scontro sui dati del consumo

di Milla Prandelli

A Iseo scatta la polemica in merito a un post pubblicato dalle minoranza di progetto Iseo, che mette in allerta la popolazione sul pericolo rappresentato dalla cocaina. "Trenta chili di cocaina al giorno per un controvalore di cinque milioni. 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno – si legge in un post di Progetto Iseo- Sono i numeri dello spaccio che riguardano la Provincia di Brescia fotografati nella relazione depositata al Parlamento in questi giorni sui dati raccolti da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e dei Servizi sociali e sanitari del nostro Paese. E sono dati che ci riguardano direttamente: perché secondo quanto hanno rivelato in questi anni gli inquirenti, Iseo è una delle piazze in provincia nelle quali si consuma più cocaina, in particolare nei fine settimana. E il fenomeno sarebbe in costante aumento. Un dato che ci deve far riflettere e che esige risposte a tutti i livelli". La presa di posizione non è piaciuta alla maggioranza. "Non esistono dati relativi a Iseo – commenta il vicesindaco del paese Cristian Quetti – forse la minoranze si riferiscono a uno studio dell’Istituto Negri di Milano in cui si parla, tra gli altri di una città della Bassa dove i numeri sono alti. La presenza della cocaina, secondo quanto comunicato nello studio, è stata rilevata nelle acque reflue. Non vi sono accenni a Iseo e vorrei sapere chi sono gli inquirenti che hanno affermato che Iseo è una delle piazze della provincia in cui si consuma più cocaina". Al momento, come confermato dalle minoranze non vi sono numeri precisi, ma la notizia è di caratura nazionale e in molti hanno pensato al paese lacustre. "Un conto sono le sensazioni, un conto sono gli studi scientifici come quello fatto in bassa bresciana. I problemi ci sono ovunque, ma per definirne l’entità serve una misurazione certa, basata su dati di tipo scientifico".