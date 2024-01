Investito da un camion. Ventenne non ha scampo

Dramma nella notte a Cremona, sulla tangenziale, tra la rotonda di via Mantova e quella del Maristella. Un giovane di 24 anni è stato travolto e ucciso da un camion condotto da un trentottenne. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Cremona che non escludono un gesto volontario da parte del giovane. Secondo alcuni testimoni ieri mattina , pochi minuti prima delle 4 sulla tangenziale si è fermata un’auto che è stata parcheggiata al lato della strada. Dalla vettura è sceso questo ragazzo cremonese che, visto arrivare il camion, si sarebbe gettato sotto le sue ruote, restando ucciso sul colpo. L’autista ha notato il giovane solo all’ultimo istante e non è riuscito a fermare il suo pesante mezzo che, dopo aver investito il ventiquattrenne, l’avrebbe trascinato per alcuni metri prima di riuscire a fermarsi.

L’autista ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde di Cremona, seguite a breve distanza da una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi e da una della Polstrada, per la viabilità che solo dopo le 8 è tornata alla normalità. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvare la vita al giovane ferito. Sotto choc il conducente del camion. Sull’episodio indagano i carabinieri. Pgr