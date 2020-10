Rogno (Bergamo), 4 ottobre 2020 - Sparatoria intorno alle 17.30 di oggi a Rogno, in provincia di Bergamo. I fatti sono iniziati lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, in territorio bresciano, quando una Golf non ha rispettato l’alt imposto da un posto di blocco e poi avrebbe cercato di investire i militari. Subito dopo ha ingranato la marcia ed è fuggito ad alta velocità lungo la strada, imboccando poi la viabilità ordinaria. Da qui la sparatoria. La folle corsa del veicolo è terminata nella zona industriale di Rogno con un ferito. Si tratta di un uomo di 52 anni che è stato trasferito in ospedale con un'ambulanza: le sue condizioni non sono gravi. A seguire l'ambulanza un'auto dei carabinieri. Attualmente il 52enne è piantonato dai militari.

© Riproduzione riservata