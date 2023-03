Inquilini Aler, la metà si lamenta "Noi ci sentiamo abbandonati"

CALOLZIOCORTE (Lecco)

Case popolari. Anche troppo popolari a Calolziocorte. Più della metà degli inquilini degli alloggi popolari si lamenta delle condizioni in cui versano palazzi e abitazioni dell’Aler in paese, sebbene in tanti riconoscano che siamo meglio che altrove.

È quanto emerge da un sondaggio elaborato dai volontari dell’associazione Spazio condiviso dell’Arci. Hanno partecipato all’iniziativa 486 persone - tra 129 anziani, 55 disabili e 122 ragazzi - di 157 famiglie. I componenti di 99 famiglie lamentano criticità dovute alla scarsa manutenzione di edifici e unità abitative. In parecchi denunciano inoltre che quando segnalano problemi non ricevono nemmeno una risposta e che spesso ciò che non funziona non viene riparato. "Abbiamo riscontrato difficoltà nel relazionarsi con i referenti del Comune e di Aler – spiegano Dario Consonni e Corrado Conti (nella foto) di Spazio condiviso, che con una quindicina di altri volontari ogni settimana fanno tappa in camper alle case popolari per garantire un servizio e un luogo di ascolto ai residenti -. In 103 hanno inoltrato segnalazioni, ma in 41 non avrebbero ricevuto alcuna risposta".

Non che per chi l’abbia ricevuta sia cambiato qualcosa, anzi: "In 82 casi non è stato risolto nulla, soltanto in 7 questionari ci è stato risposto che tutti i problemi evidenziati sono stati risolti". Non è però solo questione di muri scrostati, piuttosto che di ascensori rotti, barriere architettoniche, assenza di numerazione civica, spazi ristretti rispetto al numero di persone. Tanti si sentono soli e ghettizzati. Forse è anche per questo che, proprio come succede nei ghetti delle periferie delle città d’oltreoceano, le case popolari di Calolzio sono la patria di trapper, o aspiranti tali, alcuni dei quali ora alle prese con problemi legali, con cui spesso la convivenza non è facile. "Da 16 questionari emergono cattivi rapporti con i vicini, episodi di delinquenza e da ghetto, difficoltà per la presenza di troppi occupanti non italiani, la mancanza di servizi sociali", confermano dall’Arci calolziese.

Daniele De Salvo