Infortunio sul lavoro: uso delle gambe perso Sei a processo

La mattina del 10 dicembre 2018, mentre lavorava nel cantiere dell’impianto idroelettrico Cavargna Alta, Francisc Bejan, operaio di 42 anni, stava scaricando da un camion alcune turbine e attrezzature: dopo aver perso l’equilibrio, era caduto in una fossa in cemento profonda quasi tre metri e mezzo. Dopo oltre un anno di malattia, i medici che lo hanno seguito avevano dovuto ammettere che non potrà più camminare, diagnosticando un "indebolimento permanente dell’organo della deambulazione". Ieri si è aperto il processo a carico delle sei figure, individuate come responsabili a vario titolo della sicurezza nel cantiere e delle condizioni di lavoro. Sono accusati di lesioni colpose aggravate, per non essere stati in grado di garantire l’incolumità dell’operaio. Pa.Pi.