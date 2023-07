Infiltrazioni dei clan nell’economia Una rete di monitoraggio antimafia

di Michele Andreucci

Una rete per contrastare le infiltrazioni mafiose nell’economia bergamasca. Nei periodi di crisi, infatti, il mondo delle imprese è sempre più esposto ai tentacoli della “piovra“. E Bergamo non ne è immune. Secondo i dati elaborati da Istat e forze dell’ordine, dal 2013 nella Bergamasca vengono denunciate oltre cento estorsioni ogni anno, si contano in media 49 incendi dolosi sui 12 mesi, i beni confiscati a mafie e criminalità organizzate sono diventati 162 (148 immobili e 14 imprese).

Nel solo 2022 gli intermediari finanziari hanno segnalato 2.128 operazioni sospette in materia di riciclaggio, mentre in un decennio sono state sequestrate 7,3 tonnellate di droga.

Per fronteggiare il fenomeno, l’associazione antimafia Libera di Bergamo ha avviato il progetto “Rete di monitoraggio dei fenomeni di infiltrazione mafiosa e di illegalità nell’economia bergamasca“ cui hanno aderito undici realtà rappresentative della piccola e media impresa e del mondo del lavoro: Ascom, Aspan, Cisl, Anolf, Coldiretti, Confcooperative, Confimi, Cgil, cna, Lia e Uil sono i primi firmatari, mentre hanno già espresso l’intenzione di unirsi anche Confesercenti, Confartigianato e Fai.

Il protocollo d’intesa appena sottoscritto prevede incontri periodici tra le realtà aderenti ma anche "lo scambio di idee, informazioni, materiale e documentazione in merito a situazioni d’illegalità nell’ordinaria attività economica nella provincia di Bergamo". Spiega Francesco Breviario, referente provinciale di Libera: "Vogliamo rilanciare sulle infiltrazioni nell’economia perchè anche Bergamo non ne è immune".

"I numeri dicono che la guardia va tenuta alta – sottolinea Giovanni Zambonelli (Ascom) – Sicurezza e legalità sono un prerequisito fondamentale del fare impresa". "Nei momenti di crisi – è il pensiero di Alberto Brivio, presidente di Imprese&Territorio – mafie e illegalità possono insinuarsi maggiormente. I capitali sporchi creano una concorrenza sleale, le piccole e medie imprese sono le più suscettibili alle infiltrazioni e per questo serve sensibilità". "Il lavoro di qualità – ricordano Danilo Mazzola (Cisl) e Valentino Rottigni (Cgil) – passa dalla piena applicazione dei contratti nazionali e grande attenzione va posta anche al fenomeno del caporalato".