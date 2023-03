Incidenti sulle piste da sci raffica di soccorsi: turisti settantenni i più gravi

Sono stati diversi, nella giornata di ieri, gli interventi di soccorso da parte di addetti alla sicurezza degli impianti, sanitari, carabinieri e poliziotti sulle piste da sci di Valtellina e Valchiavenna. Gli incidenti più seri si sono registrati ad Aprica, in particolare quello avvenuto alle 15.30 sul tracciato del Palabione per soccorrere un turista di 73 anni che nella rovinosa caduta sulla neve ha riportato alcune lesioni: un elicottero di Elibrescia lo ha trasportato in codice giallo - quello di media gravità - all’ospedale Morelli di Sondalo. Poco dopo i sanitari sono stati allertati per la caduta, sul tracciato lago Palabione, sempre ad Aprica, di una 67enne poi ricoverata all’ospedale di Edolo. Un altro intervento poi a Valdisotto. M.Pu.