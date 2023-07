Incidenti sulla Statale 36 a Lecco: sbandano e finiscono contro il muraglione

Tre incidenti in poche ore sulla Statale 36, due nello stesso punto, sebbene in direzioni opposte. Ieri mattina due giovani di 27 e 30 anni sono rimasti feriti: viaggiavano entrambi sulla stessa auto, una Nissan Micra; il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito addosso al muraglione di un terrapieno, a pochi metri dall’ingresso in una galleria; la macchina, in seguito allo schianto, si è ribaltata, terminando la corsa con le quattro ruote all’aria.

L’incidente si è verificato nel tratto della Superstrada tra Abbadia Lariana e Lecco, in direzione nord. I due a bordo sono rimasti bloccati dentro il veicolo. Li hanno liberati e soccorsi i volontari della Croce rossa con i vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti sul posto. Dopo le prime cure sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Lecco.

Poche ore prima, nella notte, nella stessa zona, ma in direzione sud, all’innesto della 36 con la Sp 72, a perdere il controllo del proprio mezzo è stata una ragazza di 23 anni, pure lei soccorsa dai sanitari di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello e i vigili del fuoco. Prima ancora, un automobilista di 36 anni ha cappottato nella galleria Monte Piazzo, poco prima dello svincolo di uscita della Supera Piona. Il 36enne ha fatto tutta da solo senza coinvolgere nessuno nella dinamica dell’incidente: ha sbandato, è finito contro la parete del tunnel e il veicolo si è cappottato.

Secondo le ultime statistiche, lungo tutti i 150 chilometri della Statale 36, che dalle porte di Milano arriva fino alla provincia di Sondrio, si verificano quasi 300 incidenti all’anno. Un dato che per la statistica segna due casi per ogni chilometro, con più di 400 feriti e una media di 4 morti. Nei 60 chilometri di strada che attraversano la provincia di Lecco si contano invece 105 incidenti con 160 feriti.

Daniele De Salvo