Incidenti a raffica sulle strade Ferito anche un bimbo

Le strade della Brianza come un autoscontro, ma non per gioco. In poche ore tra Meratese e Casatese si sono verificati quattro incidenti gravi, che hanno costretto i soccorritori di Areu e dei vigili del fuoco a un superlavoro. Il primo, la notte scorsa a Montevecchia sulla Sp 54: sei i feriti, tra i quali un bambino di 9 anni. Viaggiavano a bordo di tre auto, una si è ribaltata. A Robbiate, sempre sulla 54, una 27enne è finita con l’auto contro un palo. A Calco, sulla 342 Briantea, una trentenne su un’utilitaria è rimasta coinvolta in uno schianto. A Monticello, sulla Sp 51, feriti un 16enne e una 17enne che viaggiavano sulla stessa moto e sono andati contro una vettura. Tamponamento a catena sulla Statale 36, in direzione Nord di Lecco, ferita una diciottenne.