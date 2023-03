Incidente Valbondione, donna precipita in un canalone: è gravissima

Incidente in quota nel primo pomeriggio di oggi in Bergamasca. Pochi minuti dopo le 14, nel sentiero 302, in un tratto molto impervio, a Valbondione, una donna è precipitata in un canalone.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio e l’hanno trasportata in eliambulanza con manovre di rianimazione in corso. Nella caduta la donna ha anche riportato traumi multipli. Ora è ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto, oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica.