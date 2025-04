Incidente mortale a Seriate: chiusa la statale 671 in entrambe le direzioni

Bergamo, 7 aprile 2025 – Incidente stradale con una vittima al km 1 della statale 671 della Val Seriana, in territorio comunale di Seriate. Dalle prime testimonianze l’incidente ha coinvolto un solo mezzo, mezzo alla cui guida c’era l’automobilista che ha perso la vita.

Ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso della persona. Al momento la Statale 671 è stata chiusa in entrambe le direzioni, in attesa che la sede stradale venga sgomberata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.