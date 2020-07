Bergamo, 28 luglio 2020 - Incidente sul lavoro stamattina, intorno alle 7.20, in un'azienda di materie plastiche a Telgate, nella Bergamasca. Un operaio di 49 anni è rimaato schiacciato da un macchinario, riportando un forte trauma toracico. L'uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elisoccorso e i carabinieri. In corso di accertamento la dinamica esatta dell'infortunio ed eventuali responsabilità.

