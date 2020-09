Bergamo, 5 settembre 2020 - Terribile incidente in montagna, grave bergamasca di 49 anni. Stando a quanto riferito è precipitata per alcuni metri dalla parete lungo il Diedro Armani, sulla Torre d'Ambiez, nelle Dolomiti di Brenta, in Trentino. La donna stava affrontando il quarto tiro di corda quando, per cause in corso di accertamento, è caduta sbattendo violentemente contro la roccia e perdendo conoscenza. A lanciare l'allarme sono state le tre compagne che stavano procedendo in due cordate diverse. Il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Un soccorritore della stazione San Lorenzo in Banale si trovava nelle vicinanze è riuscito a raggiungere la cordata per metterla in sicurezza a prestare il primo soccorso all'infortunata in attesa del recupero da parte dell'elicottero. Ora si trova ricovarata in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.

